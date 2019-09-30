Цитата: Ольга Колоколова:

Вот никак не видела в вас любителя ставить на людях клеймо по национальному признаку.



Называть меня любителем "ставить клейма" - сильно несправедливо! Я воспитана советскими родителями-интернационалистами.Нет у меня национальных фобий. Именно поэтому я свободно говорю и на "национальные темы". И, вроде, я ни одного клейма по нацпризнаку ни на одном форумчанине не поставила (неужели ненароком было?). Даже на земляке. Похоже, на меня тоже клеймо повесили.

Но я смотрю на мир трезвыми глазами. Если постоянно стерилизовать некоторые темы, то, действительно. они будут кочевать из одной кухни в другую, с одной лавочки на другую, создавая глухое неприятие, неизвестно во что выльющееся в дальнейшем.

Да, есть общечеловеческие недостатки, но факт, что есть и особенно часто присущие некоторым нациям. Японцы говорят:" Высказав претензии, вы избавляетес‭ь от них!"

Вот высказалась я об алчности некоторых, и больше у меня нет к ним претензий



Цитата: Ольга Колоколова:

Такой подход неминуемо вызывает чувствительную реакцию представителей национальности, которую "охарактеризовали".





И что? Неужели есть идеальные нации? Это в Советском Союзе все нации рисовались белыми и пушистыми. Вот был шок, когда раздалось "москаляку на гиляку"

Пусть смотрят правде в глаза!

Просто нужно соблюдать меру, и не изгаляться, унижая. А я как раз тогда забрела на русскоязычный еврейский сайт, где в отношении к русским меры не соблюдалось.

Если сорвалась, приношу извинения.



И вообще, пришла к выводу, что АБСОЛЮТНАЯ доброта нации это путь к самоуничтожению.