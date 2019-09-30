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§ NG.kz
Детский центр "Кукуруза" - пора кое-что менять
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детском игровом центре, где очень нравится детям, в том числе и ребенку читательницы "НГ", безнадежно "состарились" поролоновые кубики. Как это выглядит и к чему ведет?
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§ Мурзилка
Re: Детский центр "Кукуруза" - пора кое-что менять
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 30.09.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да просто не ходите туда, не понимаю таких мамочек, которые водят в такие места детей дышать пылью, еще и за деньги.
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* drakon
Re: Детский центр "Кукуруза" - пора кое-что менять
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
дышать пылью, еще и за деньги.

Дети наверное грызут эти кубики?... :lol:
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