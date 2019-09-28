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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В бюджет не уложится.

Алекс, начал укладываться, в бюджет.
Вот сегодня, купил целый ящик,фрикаделек,

за половину цены. А это ох какая
экономия. Думаю съедят...
:lol: :oops: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.09.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
купил целый ящик,фрикаделек

Прям праздник на районе)))
За рупь псят там точно фрикадельки? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
целый ящик,фрикаделек, за половину цены. А это ох какая экономия. Думаю съедят...


Я же говорил что ты еврей.
И фамилия подтверждает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я же говорил что ты еврей.

Алекс,поздравляем Тебя.

Все Евреи - мира...
:lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 29.09.2019 - 13:19]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все Евреи - мира

Спасибо.
Евреи всего мира.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5111
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.09.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
поздравляем Тебя. Все Евреи - мира...

похмеляетесь поди?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похмеляетесь поди?

Не, Алекс, завтракаю Я.

Присоединяйся...
:lol: :oops: ;-)
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


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Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1,65 миллионов граждан Германии (пенсионеры, дети из бедных семей, безработные )питаются просрочкой из т.н. "Банков еды".В 2007 таких было 700 тысяч. "Food banks"-конторы,которые официально сбывают нищим еду с истекающим сроком годности из супермаркетов

Взято из официального аккаунта в твиттере ZDF heute

Дракон действительно есть такое или это утка?)

[Исправлено: abaika95, 30.09.2019 - 11:54]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
истекающим сроком годности из супермаркетов

Да, есть такое. С неистекшим сроком.
В супермаркетах еда изымается за
14 дней, до истечения срока... :lol: :oops: :-P
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Да, есть такое. С неистекшим сроком//

Цивилизация чеж сказать) все в дело) а с чего такой скачек любителей просрочки за 10 лет?) миллион почти) не в курсе?)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё на каждом пакете стоит срок использования,

до какого числа,продукт должен быть использован...
:lol: :oops: :-x
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не в курсе?)

У каждого на это свои Причины... :-o
Цитата:
abaika95:
скачек любителей просрочки за 10 лет?

Значит число Нищих - растёт... 8-)
А вы уверены, что едите - не просрочку?
У вас же стоит дата Изготовления продукта.
И невозможно удержать в голове, когда у
сотни тысяч продуктов, кончается срок
годности... :-o
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // В супермаркетах еда изымается за14 дней, до истечения срока...//

То есть ящик фрикаделек по логике раз срок кончаеться 3 октября вы зацепили в банке еды?)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17432
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы зацепили в банке еды?)

Не, в банк еды, этот товар завозят
в Понедельник, а я купил за пол цены,
в магазине. Завтра приедут Россияне и
до 3 октября всё съедят... :lol: :-o :oops:
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§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Завтра приедут Россияне идо 3 октября всё съедят//

Мда... Вы вроде с гостеприимного Казахстана а гостей встречаете просрочкой, нехорошо) больше не поеду в гости к друзьям в Мюнхен, а то думаю че еда у них такая невкусная) а у вас оказывается гостей просрочкой....)) цивилизация мать ее ети)
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