abaika95 Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 615

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:17 Цитата- // Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная. Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам//



Интересно получается) эти двое уже в изоляторе а по взяткодавателю расследование только ведеться) то есть Антикорр не уверен кто взятку давал?) или не уверены давал ли взятку вообще?) или была это взятка?) или не была?)