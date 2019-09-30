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§ NG.kz
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционной службой Костанайской области в городах Рудный и Аркалык начаты досудебные расследования в отношении руководителей отделов строительства по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная. Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам//

Интересно получается) эти двое уже в изоляторе а по взяткодавателю расследование только ведеться) то есть Антикорр не уверен кто взятку давал?) или не уверены давал ли взятку вообще?) или была это взятка?) или не была?)
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Данные должностные лица задержаны в порядке ст.128 УПК и водворены в ИВС УП Костаная. Вместе с тем ведется расследование и в отношении представителя ТОО по подозрению в даче взяток вышеуказанным должностным лицам//

Интересно получается) эти двое уже в изоляторе а по взяткодавателю расследование только ведеться) то есть Антикорр не уверен кто взятку давал?) или не уверены давал ли взятку вообще?) или была это взятка?) или не была?)
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§ Vital
Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8051
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честный чиновник отказался от зарплаты, заявив что ему и взятки хватает)) (У. Пельмень) P.S Абайка закипел))),транзистор менять надо. :-o
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§ abaika95
Re: Чиновник из Костанайской области задержан за взятку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка закипел))),транзистор менять надо//

Ну) тут вроде у янга была та же проблема с дублированием поста )
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