таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #2708





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1039

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:28 Сабыр ""Ваш земляк" ты что так распетушился,то?





Он очень, оказывается, чувствителен в этом отношении. Так же болезненно отреагировал и на мой невинный вопрос, кто такие антисемиты. Исходя из его отношения к Вам, Сабыр, Вы - антисемит.