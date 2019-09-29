abaika95 Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 604

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:10 В интернетах народ вопрашает "как а он живой был"?



Действительно "Титан" последнее время был в информтишине ни новых постановок, ни новых киношедевров, человек всю жизнь снимал картины что диву даешься как такую крамолу могли в "тоталиторном" союзе разрешить ? Так может весь успех Захарова (да и многих других советских деятелей) и кроется в том что без "тотальной цензуры" нет идей для новых постановок, не интересно снимать и ставить то что в современном мире не окупится да и государство не обратит свое внимание "большого брата" на тебя что тоже бьет по самолюбию, назовите хоть одного прослвленого советского режиссера кто смог пробиться через современную политику потре*****ва и снять что-нибудь внятное и популярное? Да нет их, они остались там в "тоталитарном союзе" и все их интервью и статьи о том как они страдали и маялись от тупоголовых цензоров, придумывали лазейки как обойти идеологические ловушки все это попахивает лицимерием, но Марк Анатолевьич Захаров один из немногих понял что ничего хорошего "новая жизнь" не даст творцу старой закалки и нечего пинать "дракона" который тебя взрастил и кормил и на борьбу с которым ушла львиная часть жизни и творческих ресурсов. И вся ирония в том что "убить дракона" можно, но его место всегда займет новый с которым уже не договоришся о передышке когда устанешь от борьбы с ним же......