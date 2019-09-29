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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель такой оптимизации - снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов. Да вы сравните эти расходы с тратами на 17 министерств, на областных акимов с их резиденциями, замами и помощниками, управлениями и отделами.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из немногих статей в которой я практически во многом согласен с автором) только есть некоторые НО (впрочем как всегда)

Тов. Воронин сетует на то что к чему оптимизировать аппараты сельских округов а министерства, управления и отделы остаются нетронутыми?

Ну так рестроктуризация системы всегда начинается с низов так всегда было и будет)
Сначала на селе потом выше и выше, хотя уже с двумя министерствами в которых был ого-го какой аппарат уже опробовали слияние и сокращения-мин информации и мин. общественного развития) об этом автор в силу возростной забывчивости умолчал) бывает)

Цитата- // Древнегреческий царь Филопемен считал самым честным средством приобретения богатства доходы от земледелия. Но это не про нас//

К чему это?) может еще мнения Египетских фараонов о пользе орошение верхнего Нила привести?) тоже было бы в "тему" и подходяще к современной ситуации в мире)

Цитата- // Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло//

Да и КГБ старой закалки там до сих пор работает) прослушка всех и вся, черные "воронки" по ночам у домов) веселуха) и если автор ест их сливочное масло это не значит что все его едят(на вкус и цвет...)

Про анекдот собственного сочинения(подставляй свою страну проживания и будет актуально) промолчу)

А так да хорошая статья,на злобу дня)

[Исправлено: abaika95, 29.09.2019 - 11:27]
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17425
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге,

Цитата:

на оборону - 641 млрд,

Цитата:

на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд

Полицейских должно быть 3/4, от всего населения Страны...
:lol: :-o 8-)
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§ Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.09.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот Беларусь,

И все то вы знаете, что в России творится,что в Беларуси. Да наверно из достоверных источников. Википедия рассказала? Копнете чуть глубже Вики,почерпнете много интересного.
Цитата:
автор ест их сливочное масло Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36255

А масло у них вкусное.У них сохранились ГОСТы совковые, прикиньте. И они по ним работают.И сыр тоже вкусный. Местного производства сыр кушать нельзя, невкусно, однако.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата- // Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло//

Да и КГБ старой закалки там до сих пор работает) прослушка всех и вся, черные "воронки" по ночам у домов) веселуха



Вот к чему это, если качество и количество белорусского сливочного масла = факт?


Цитата:
abaika95:
Про анекдот собственного сочинения(



Если это анекдот собственного сочинения, то, браво, Воронин! :-)
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если это анекдот собственного сочинения, то, браво, Воронин!

Политический анекдот.И не совсем патриотичный.Куда смотрит КНБ?!
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Политический анекдот.И не совсем патриотичный.Куда смотрит КНБ?!


Это же не времена "сталинизма". За анекдоты и в советское время не сажали. Вот мне один древний вспомнился про СССР в образе божества Купидона. "Почему Купидона?" Ответ неприятеля:" Потому что раздеты, разуты, вооружены до зубов и ко всем со своей любовью лезете!" :-)
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§ Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Что-то Вы меня в последнее время совсем разочаровываете.Это был сарказм...
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что-то Вы меня в последнее время совсем разочаровываете.Это был сарказм...

Ставьте смайлик в конце )
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