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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.09.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Зачем отвечать , если вопрос другому задан ???? :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.09.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 ----- Кажись в личке я указал точные свои координаты ? И фото скинул . 8-) 8-)

[Исправлено: Гога, 29.09.2019 - 16:57]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.09.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
Код:
а свои координаты боятся сказать. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36272
- Я сбросил точные координаты , как просили.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8050
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.09.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артём Марусич загляни в личку!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Кажись в личке я указал точные свои координаты ? И фото скинул

А я не буду давать координаты, пусть в Затоболовке дальше ищет ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
У вас ,говорят,выборы намечаются ??

Местные - прошли, намечаются покрупнее. Но я то Затобольский, мне до лампочки ))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш земляк:"Что-то Вы меня в последнее время совсем разочаровываете..."

Взаимно, мой земляк!
Сожалею :-(
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.09.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сабыр ""Ваш земляк" ты что так распетушился,то?


Он очень, оказывается, чувствителен в этом отношении. Так же болезненно отреагировал и на мой невинный вопрос, кто такие антисемиты. Исходя из его отношения к Вам, Сабыр, Вы - антисемит.
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