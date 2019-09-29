/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Умер выдающийся режиссер Марк Захаров		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.09.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР и режиссёр Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.
Читать новость

§ pro100tak
Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.09.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уходят Великие, к глубочайшему сожалению. Это шок. Ушел, который не только сам стал при жизни великим, - вырастил и создал целую плеяду великих артистов. Ушел Человек, сумевший в те времена, когда за слово могли и посадить, и выгнать из страны, создать такие вещи как ... Не в перечислениях и названиях суть. Наверное, Он был Дракон, посмевший посягнуть на все, что "было свято для почти всех", но смог передать словами. Просто он вкладывал в уста своих персонажей такие реплики, что человек начинал думать. А как вся страна гонялась за билетами в Ленком - знаю сам, лично стоял в очередях с утра до ночи и до следующего утра и вечера в ожидании сброса брони.
Профайл

§ abaika95
Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 604
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.09.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В интернетах народ вопрашает "как а он живой был"?

Действительно "Титан" последнее время был в информтишине ни новых постановок, ни новых киношедевров, человек всю жизнь снимал картины что диву даешься как такую крамолу могли в "тоталиторном" союзе разрешить ? Так может весь успех Захарова (да и многих других советских деятелей) и кроется в том что без "тотальной цензуры" нет идей для новых постановок, не интересно снимать и ставить то что в современном мире не окупится да и государство не обратит свое внимание "большого брата" на тебя что тоже бьет по самолюбию, назовите хоть одного прослвленого советского режиссера кто смог пробиться через современную политику потре*****ва и снять что-нибудь внятное и популярное? Да нет их, они остались там в "тоталитарном союзе" и все их интервью и статьи о том как они страдали и маялись от тупоголовых цензоров, придумывали лазейки как обойти идеологические ловушки все это попахивает лицимерием, но Марк Анатолевьич Захаров один из немногих понял что ничего хорошего "новая жизнь" не даст творцу старой закалки и нечего пинать "дракона" который тебя взрастил и кормил и на борьбу с которым ушла львиная часть жизни и творческих ресурсов. И вся ирония в том что "убить дракона" можно, но его место всегда займет новый с которым уже не договоришся о передышке когда устанешь от борьбы с ним же......
Профайл

§ Сабыр
Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 14:22
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10659
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.09.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мнение пещерных акиматских и кирзовых забалтывателей особо ценно в отзывах, показывает их уровень развития с точностью измерительного прибора. :-)

Все цивилизованные жители и даже за пределами русскоязычного мира могут вспомнить его работы.
Даже редакция BBC отметилась.
В русском сегменте можно прочитать вот такую статью:
https://www.bbc.com/russian/features-49406719
Профайл

§ Ваш земляк
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 16:38
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10659
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.09.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
По мне,люди делятся на две нации - хорошие люди и гуано.Сабыр - из последних...

Это такие специфические комментаторы, на окладе и с целями которые им смутненько обрисовали и кинули на форум.

:-)
В универе Малайзии, в Куала-Лумпуре студенты, изучающие русский, стоят у стенда Марка Захарова
Старое фото, но знаковое. Взял с Вики.


Википедия Марк Захаров

[Исправлено: Серый волк, 29.09.2019 - 14:00]
Профайл

§ Сабыр
Re: Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы тут раскукарекались,Захаров замечательный человек и режиссёр. И мне тоже очень жаль что уходят такие талантливые люди.
Профайл

§ Ваш земляк
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 21:38
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Ваш земляк
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2707
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким минимумом мозгов надо обладать,чтобы вспомнить нацию ушедшего человека?!Сабыр - яркий представитель обладающих этим минимумом!
Профайл

§ Сабыр
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ваш земляк" ты что так распетушился,то? Что в этом страшного,если вспомнить сын какого великого народа скончался? В чем трагедия я не пойму?? А когда пишут "родился/умер великий русский писатель" тебя не подкидывает?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 1
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх