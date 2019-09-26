Цитата: abaika95:

мы в "союзе" с Россией которая переживает не самые свои лучшие времена, а ухудшатся положение с изоляциями и санкциями будет все дальше и нас за собой тянуть

Ну здесь Батька положил на все Договоры и начал вылавливать креветок и семгу,а ещё случился невиданный за всю историю урожай яблок.Где связь в твоём бреде?!Хотя о чём это я,это же бред...