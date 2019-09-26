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§ NG.kz
Цель - сдержать и удерживать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36839
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удерживать цену на формовой хлеб из муки 1-го сорта весом 600 граммов в пределах 80 тенге - такое задание получили акимы городов и районов 23 сентября. В этот день в областном акимате обсуждали механизмы сдерживания цен на социально значимые товары.
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§ Серый волк
Цель - сдержать и удерживать
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10659
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
У вас методичка пАламАтАя. Срочно! По разнарядке- на склад и получить новую.

Заблудится ещё в коридорах, в филармонию по ошибке попадет - будет музыкальные произведения комментировать ;-)
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§ Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.09.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будет музыкальные произведения комментировать

Пусть отвлечется, болезный, выдохнет. Прикоснется к прекрасному, искусство, как-никак. Ему б в поликлинику заблудиться, глядишь и подлечили бы местные специалисты. Не все ж Россию г...ом поливать.
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§ Ваш земляк
Re: Цель - сдержать и удерживать
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Руководитель управления сельского хозяйства сообщил, что районы вообще мало используют возможности стабфонда."
Да боятся они! Что тут непонятного?! Раз обратился в СтабФонд,значит,плохо работаешь! Не умеешь изыскивать резервы,т.е. доить местных коммерсов по поводу скидок и прочих способов удержания цены!
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§ Ваш земляк
Re: Цель - сдержать и удерживать
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А каким образом цены на товары в России связаны с казахстанскими ценами?!Если россияне будут затариваться в Казахстане,то кто будет в проигрыше?Короче,аналитик из тебя так себе,как пуля из одной всем известной субстанции.
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§ Ваш земляк
Re: Цель - сдержать и удерживать
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сравнение с союзом вообще моветон) сравнивать экономику общих 15 республик в одном государстве и одной независимой мягко говоря не умно)

Для "особо одарённых" повторяю: рация - на бронепоезде!!! Для "очень хорошо" знающих историю и экономику - 13 республик дотировались из бюджета.Но у тебя же не хватает мозгов поискать информацию,но зато хватает выкладывать подобное на Форуме.
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§ Ваш земляк
Re: Цель - сдержать и удерживать
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2704
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.09.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мы в "союзе" с Россией которая переживает не самые свои лучшие времена, а ухудшатся положение с изоляциями и санкциями будет все дальше и нас за собой тянуть

Ну здесь Батька положил на все Договоры и начал вылавливать креветок и семгу,а ещё случился невиданный за всю историю урожай яблок.Где связь в твоём бреде?!Хотя о чём это я,это же бред...
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