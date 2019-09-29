abaika95 Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 603

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:26 Одна из немногих статей в которой я практически во многом согласен с автором) только есть некоторые НО (впрочем как всегда)



Тов. Воронин сетует на то что к чему оптимизировать аппараты сельских округов а министерства, управления и отделы остаются нетронутыми?



Ну так рестроктуризация системы всегда начинается с низов так всегда было и будет)

Сначала на селе потом выше и выше, хотя уже с двумя министерствами в которых был ого-го какой аппарат уже опробовали слияние и сокращения-мин информации и мин. общественного развития) об этом автор в силу возростной забывчивости умолчал) бывает)



Цитата- // Древнегреческий царь Филопемен считал самым честным средством приобретения богатства доходы от земледелия. Но это не про нас//



К чему это?) может еще мнения Египетских фараонов о пользе орошение верхнего Нила привести?) тоже было бы в "тему" и подходяще к современной ситуации в мире)



Цитата- // Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло//



Да и КГБ старой закалки там до сих пор работает) прослушка всех и вся, черные "воронки" по ночам у домов) веселуха) и если автор ест их сливочное масло это не значит что все его едят(на вкус и цвет...)



Про анекдот собственного сочинения(подставляй свою страну проживания и будет актуально) промолчу)



А так да хорошая статья,на злобу дня)



[Исправлено: abaika95, 29.09.2019 - 11:27]