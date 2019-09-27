Цитата: Добринцофф: Ну вот и я про тоже.К чему тогда раз в году 50% скидка на проезд и стрижку в парикмахерской? Знак внимания - чем плохо? Цитата: Добринцофф: то надо собрать их вместе по месту бывшей работы,посидеть попить чаёк,бухнуть ,вспомнить молодость,вот это будет действительно подарок. Так и это будет. Не на всех предприятиях, конечно, но многие так и делают. Но это уже зависит конкретно от предприятия. А вообще - некорректный праздник. Назвали бы днём пенсионера - был бы чёткий критерий. А так - поздравишь - могут обидеться и не поздравишь - могут обидеться.