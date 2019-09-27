/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 180 из 180«1...178179180
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чет скучная пятница на новости

Ну почему скучная? Вон пенсионерам проезд бесплатный на один день сделают и по другим направлениям скидки. Разве не хорошая новость? ;-)
У нас например проездные есть, после 19.00 (в будни), а так же в выходные и праздничные дни (целый день),можешь вдвоём по ним ездить и не только по городу. :lol: Конечно в Канадах и Казахстанах с низкой плотностью населения практически невозможно. ;-)
Продолжите плиз!

[Исправлено: elektron, 27.09.2019 - 13:52]
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Конечно в Канадах

У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.09.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю назад ботинки купил.
Десять процентов с суммы на клубную
Карту бонусов.
Через день смс - вам 2000 бонусов(1 т=1бонус) дарим.
Через день опять дарим вам 2000 бонусов.
Думал повтор.
Заеду думаю, сколько там, оказалось к моим 4000 плюсом.
Придётся что то покупать, чтобы не пропали.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.09.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,а я ещё без зимних башмаков-жоних совсем одёжу не купляет :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3585
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.09.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну вот,а я ещё без зимних башмаков-жоних совсем одёжу не купляет

Небось опять чего в Али Экспресс присмотрела. ;-) :-P
Профайл

§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лиля, щас очень трудные экономические времена. Оптимизация в стране, даже акимат с иномарок пересаживают на китайпром. Я тоже решил поддержать их. Сам хожу вот так.. Эконом-вариант на зиму.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если бы ты шлепанцы такие же соорудил из зеленых пластиковых бутылок - цены бы не было. И сносу тоже )))
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 180 из 180«1...178179180
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 0
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх