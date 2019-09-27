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§ NG.kz
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36838
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проезд куда ?
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скидки на что ?
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§ Ольга Колоколова
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)
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§ 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прбовал не получается :-) :-)
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§ abaika95
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)//

Ну зачем же вы так ) может он/она невнимательна) или зрение плохое у человека, приходиться в очках текст читать, а это муторное дело я вам скажу)
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§ 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за поддержку
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§ Гога
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто автор таблицы ??Код:
Enigma» Ольга Генадьевна
- ГенНадьевна.
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§ Rexyn
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 162
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.09.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- ГенНадьевна.

исправили, спасибо.
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§ Добринцофф
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не пойму для чего эти скидки?
Ведь по сути пожилой человек, как бы означает то, что человек всю жизнь трудился,заработал деньги на достойную старость и на пенсии должен просто радоваться жизни,а не думать о том ,что раз в году ему сделают подачку в виде бесплатного проезда или 50% скидку в парикмахерской.
Или наше государство признаёт ,что пенсионеры у нас-это самые необеспеченные слои населения и поэтому раз в году устраивает для них такие акции.
Ну ведь на день молодёжи нет бесплатного проезда и скидок в саунах.
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§ alex_60
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1012:
прбовал не получается


тяжелый случай .
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§ КГСПС
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 885
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.09.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я вот не пойму для чего эти скидки?

Это чтобы пенсионеры детство вспомнили. В СССР на день пионерии тоже был бесплатный проезд в автобусах и аттракционы.
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§ Victor Yang
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11982
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.09.19 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Или наше государство признаёт ,что пенсионеры у нас-это самые необеспеченные слои населения и поэтому раз в году устраивает для них такие акции.

А тебе тоже подарков не дарят на праздники? - ты же предприниматель и в них не нуждаешься. Да и насчёт "самых необеспеченных слоёв населения" - сколько знаю пенсионеров (а я их знаю немало) - у большинства пенсии выше моего оклада. Сейчас пенсионеры, относительно других граждан, - не особо бедный слой.
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§ Добринцофф
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6732
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.09.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тебе тоже подарков не дарят на праздники?

Надо наверно отличать подарки от подачек.Если мне на день предпринимателя сделают бесплатный проезд,то это как бы означает что предприниматель из меня хреновый и надо завязывать с этим делом.
Цитата:
Victor Yang:
- сколько знаю пенсионеров (а я их знаю немало) - у большинства пенсии выше моего оклада. Сейчас пенсионеры, относительно других граждан, - не особо бедный слой.

Ну вот и я про тоже.К чему тогда раз в году 50% скидка на проезд и стрижку в парикмахерской?
Если у людей праздник то надо собрать их вместе по месту бывшей работы,посидеть попить чаёк,бухнуть ,вспомнить молодость,вот это будет действительно подарок.
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§ Victor Yang
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11982
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.09.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ну вот и я про тоже.К чему тогда раз в году 50% скидка на проезд и стрижку в парикмахерской?
Знак внимания - чем плохо? Цитата:
Добринцофф: то надо собрать их вместе по месту бывшей работы,посидеть попить чаёк,бухнуть ,вспомнить молодость,вот это будет действительно подарок.
Так и это будет. Не на всех предприятиях, конечно, но многие так и делают. Но это уже зависит конкретно от предприятия. А вообще - некорректный праздник. Назвали бы днём пенсионера - был бы чёткий критерий. А так - поздравишь - могут обидеться и не поздравишь - могут обидеться.
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