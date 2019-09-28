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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В бюджет не уложится.

Алекс, начал укладываться, в бюджет.
Вот сегодня, купил целый ящик,фрикаделек,

за половину цены. А это ох какая
экономия. Думаю съедят...
:lol: :oops: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4011
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.09.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
купил целый ящик,фрикаделек

Прям праздник на районе)))
За рупь псят там точно фрикадельки? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.09.19 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
целый ящик,фрикаделек, за половину цены. А это ох какая экономия. Думаю съедят...


Я же говорил что ты еврей.
И фамилия подтверждает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я же говорил что ты еврей.

Алекс,поздравляем Тебя.

Все Евреи - мира...
:lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 29.09.2019 - 13:19]
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