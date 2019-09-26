КГСПС Re: «В удовлетворении иска отказать» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 885

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:36 ///В этот год и предыдущие годы выплачены значительные суммы дивидендов всем акционерам, которые в свое время не продали по каким-то своим причинам акции. Мы полагаем, что у всех этих 12 человек (акционеры, подавшие иски - «НГ»), а представитель истца говорит, что их около 2 000, иски обусловлены желанием получить данные дивиденды///Я уже не раз писал, что в данном случае действует принцип, когда мужик плачет не потому, что у него корова сдохла, а потому, что у соседа живая. ///пенсионера Валентина ИЛЬИЧЕНКО/// ИЛЮЧЕНКО. ///«НГ» в предыдущей публикации о судебном заседании уже цитировала высказанные с болью слова Ильиченко///Пусть этот сказочник расскажет о своей роли в массовых сокращениях в 1999году.Двуликий Янус.