Цитата: таноми52:

О Боже! Жизнь ужасна, мир катится в пропасть, и все мы умрём! Butch, Вы окончательно убили во мне веру в науку, технику и гений человечества!

Таноми! Самый прикол в том, что наука уже все изобрела. Есть различные вариации двигателей на воде. Уверен, что никому никто не даст патент на такого рода "изобретение", по крайней мере, не завтра. Есть куча заменителей углеводородов помимо использования в двигателях. И там не только атом или вода в электростанциях. Есть темы по использованию тепла земли (именно, земли, а не планеты Земля), при чем для этого достаточно чтобы там не было всего лишь вечной мерзлоты. Кстати, впереди планеты всей в таких темах - российские ученые, по-моему. Только кому это нужно? Надеюсь, пока еще, пока есть понятие нефтедоллар. После Бреттон-Вудских соглашений, отменивших понятие содержания золота в деньгах, и когда мир заполонили бумажки из-за кучки иудеев (они и развязали вторую мировую, потому что сами же считали, что их много и им тесно), вся финансовая система в мире на этом и держится. Как говорил герой Миронова в "Берегись автомобиля" - простите, но деньги еще никто не отменял.