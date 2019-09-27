Добринцофф Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров... #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6731

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:48 Я вот не пойму для чего эти скидки?

Ведь по сути пожилой человек, как бы означает то, что человек всю жизнь трудился,заработал деньги на достойную старость и на пенсии должен просто радоваться жизни,а не думать о том ,что раз в году ему сделают подачку в виде бесплатного проезда или 50% скидку в парикмахерской.

Или наше государство признаёт ,что пенсионеры у нас-это самые необеспеченные слои населения и поэтому раз в году устраивает для них такие акции.

Ну ведь на день молодёжи нет бесплатного проезда и скидок в саунах.