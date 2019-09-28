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§ NG.kz
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время там также будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
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§ Гога
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
Быстро ходишь !! И чем деревья не понравились ??Не хочу вести с вами диалог , скучно и мелочно все это на фоне сегодняшней смерти Марка Захарова . :-( :-(
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно, эти новые буквы конкретно на мозги давят. Ну пусть все на казахском, согласен, но это же беспредел какой то.
Как будто в другой стране живёшь.
Токаев, останови эту вакхананию.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 20:00]
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А что Жака Ширака не упомянули?
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не хочу вести с вами

Тоже в затоболовке живёшь?
Жалко мне вас, Уехавших, всего боитесь.
Написал что то, через минуту стёр.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 20:01]
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§ Козлов я
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.09.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А с тремя буквами У и тремя И вообще на ...вертели... Если с первыми напрочь всех запутали, то вторые загнали в одну I ( и, й, i).
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§ Гога
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Всё,надоело, пишите в личку .ВЫ злой сегодня .

[Исправлено: Гога, 28.09.2019 - 17:12]
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
злой сегодня

Нет, не так.
В лс я прочитал.
Я хотел узнать где вы живёте, вы скрываете.
Вас тут таких двое.
Поэтому по факту вы затобольские.
Описываете как прекрасно жить там..
Там за горами. Там за лесами.
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§ dvb
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 28.09.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гога: 100 метров не пройдешь не встретив человека в форме. Сейчас километр прошёл, ни одного не встретил


Сегодня же футбол был - их там немеряно было, почти как зрителей.
Вот приехал на родину - решил сходить. Не понравилось.
Где живу, писать?
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§ 1234
Re: Новые полицейские посты появятся в Казахстане
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 28.09.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
...и никто уже и не помнит об уникальности звуков, которые якобы кириллица не передавала.

:-x
История учит тому, что она НИКОГО, НИЧЕМУ, не учит. :-P
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§ 1234
Re: Новые полицейские посты появятся в Казахстане
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 28.09.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пыс-пыс. Следуя логике слова ПИЦЦА теперь пишется PISSA SIRK да и только...

:lol:
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* drakon
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17421
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
футбол был - их там немеряно было,

Акиматчиков охраняли, чтоли?... :lol: :-o
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