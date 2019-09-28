Цитата: alex_60:

Гога: 100 метров не пройдешь не встретив человека в форме. Сейчас километр прошёл, ни одного не встретил



Сегодня же футбол был - их там немеряно было, почти как зрителей.

Вот приехал на родину - решил сходить. Не понравилось.

Где живу, писать?