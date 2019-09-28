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≡ Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК "Жетысу". Эксперт - о фаворите в чемпионской гонке КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК "Жетысу". Эксперт - о фаворите в чемпионской гонке КПЛ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов считает, что из нынешних лидеров КПЛ у "Кайрата" самые высокие шансы на чемпионство в этом году. Вот что он рассказал о разворачивающейся борьбе за первое место между четырьмя клубами.
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* alex_60
Re: Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под дождём не кайф конечно играть будет.
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§ electro
Re: Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 28.09.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Если посмотреть на таблицу,

собственно, таблица, была бы к месту...
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* alex_60
Re: Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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