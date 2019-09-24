/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
Читать новость

* elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кстати,где там Йошка Фишер?

Насколько знаю в США. Цитата:
Ваш земляк:
И эта девочка может ,на этой же волне,стать каким-нибудь правителем.

Это вряд ли, используют и забудут, как вчерашний день.Цитата:
Ваш земляк:
то третий пол вводят

А что делать, если он-они существуют?
Профайл

* alex_60
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Социальные службы Швеции рассмотрят жалобы в отношении родителей экоактивистки Греты Тунберг. В соцслужбу поступило несколько сообщений об обеспокоенности состоянием здоровья 16-летней девушки. Ее родителей обвиняют в издевательстве над ребенком и "нарушении закона об обязательном школьном образовании". В сообщениях указываются такие признаки как видимая усталость и усиление нервных тиков, Ранее Грета Тунберг, страдающая от синдрома Аспергера и синдрома дефицита внимания, выступила на открытии 74 сессии Генасамблеи ООН.//
Профайл

§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2696
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не моё,из "Московского Комсомольца":
"Но сначала — небольшая справка. Грета больна обсессивно-компульсивным расстройством (неврозом навязчивых состояний). Однако это не помешало ей в 2018 году стать одной из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet. После с девочкой связался активист Бу Торен из экологической организации Fossilfritt Dalsland, который и высказал идею, что школьники могли бы начать забастовку против изменения климата… Родители были против пропусков уроков дочерью, но в конце концов смирились. Теперь «школьные забастовки» практикуются в Европе по пятницам вместо занятий. А 23 сентября Грету пригласили с речью в ООН."
Какой человек в здравом уме обратит внимание на речь больного человека?!Тем более в ООН?!Господи,куда катится мир?!
Профайл

§ pro100tak
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.09.19 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
О Боже! Жизнь ужасна, мир катится в пропасть, и все мы умрём! Butch, Вы окончательно убили во мне веру в науку, технику и гений человечества!

Таноми! Самый прикол в том, что наука уже все изобрела. Есть различные вариации двигателей на воде. Уверен, что никому никто не даст патент на такого рода "изобретение", по крайней мере, не завтра. Есть куча заменителей углеводородов помимо использования в двигателях. И там не только атом или вода в электростанциях. Есть темы по использованию тепла земли (именно, земли, а не планеты Земля), при чем для этого достаточно чтобы там не было всего лишь вечной мерзлоты. Кстати, впереди планеты всей в таких темах - российские ученые, по-моему. Только кому это нужно? Надеюсь, пока еще, пока есть понятие нефтедоллар. После Бреттон-Вудских соглашений, отменивших понятие содержания золота в деньгах, и когда мир заполонили бумажки из-за кучки иудеев (они и развязали вторую мировую, потому что сами же считали, что их много и им тесно), вся финансовая система в мире на этом и держится. Как говорил герой Миронова в "Берегись автомобиля" - простите, но деньги еще никто не отменял.
Профайл

* alex_60
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть последователи.
активистка из Канады Эмма Лим организовала движение
"Нет будущего — нет детей". Они требуют от политиков, в том числе и глав государств, обратить внимание на проблему изменения климата, либо в знак протеста не станут рожать детей.
Профайл

§ Butch
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"Нет будущего — нет детей".

Забиваем болт и проходим мимо. Так или иначе - сокращение численности!!!
Профайл

§ drakon
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
есть последователи.

Алекс, о чём ты думакшь,
с утра? о какой то Грете... :lol: :oops:
Профайл

* elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Забиваем болт и проходим мимо.

Так тоже нельзя. От безразличия или неактивности, брексит случился. :lol:
А вообще конечно жаль, что такое происходит. Используют девчушку, вместо того что бы в школу отправить.
Детство у неё украли... Пусть в Африку сьездит или на юго-восток украины и посмотрит на детство...
Сажать нужно тех, кто больных детей в достижении своих целей использует.
Не пройдёт же каждый так на ура в ООН, как эта
Профайл

* alex_60
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
чём ты думакшь, с утра? о какой то Грете...

Не с утра, а на работе.
Под кофе. С печеньками.
Профайл

§ Butch
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.09.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сажать нужно тех, кто больных детей в достижении своих целей использует.

Не согласен. С тем же обоснованием можно объявить "редисом" производителей айфона за использование тяги к понтам. Производителей хлеба за использование желания питаться. Чем принципиально отличается использование желания распускать розовые сопли и проявлять свою глупость? Хуже той Грете от сего события не стало. Скорее даже наоборот, наверняка некоторое удовлетворение чсв получила.
Профайл

* elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3584
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Обязан возразить 😋айфоны ипрочие понты, дело личное каждого. А тут влияние на мировую политику, с разрушением индустрии околачивания доп. средств!? Когда каждого даже и не спрашивают. 🤔

[Исправлено: elektron, 28.09.2019 - 13:16]
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 3
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх