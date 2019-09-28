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§ NG.kz
ДТП с участием автобуса произошло на Аулиекольской трассе Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла 27 сентября в 18.20 на 78-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автобусом.
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§ пешеход
Re: ДТП с участием автобуса произошло на Аулиекольской трассе...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 28.09.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подождите, ведь вчера на фото явно было видно, что именно автобус выехал на встречку. Или у нас уже правостороннее движение стало.
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§ Fasd
Re: ДТП с участием автобуса произошло на Аулиекольской трассе...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 28.09.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там никто на встречку не выезжал.В газете Наш Костанай есть статья с фото и судя по фото автобус поворачивал налево с трассы.Ну и в него влетела легковушка на полной скорости.
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