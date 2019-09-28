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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, придёшь с Ярмарки,
расскажи чего купил... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не знаю что и сказать.
Сам то не был, хотя находился в метрах пятьсот от центра.
Видел пенсионеров, катили на тележке мешок картошки.
Народ душой отдохнул, до обеда дождя не было. Так что полезное мероприятие.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8047
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Смотри Драг че я купил. Вот не поверишь, увидел и тебя вспомнил. Вроде ты все время эти штуки покупаешь. Я тож режил попробовать. В чай добавил. Кстати у вас они по чем?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17415
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.09.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати у вас они по чем?

49 центов,200 граммовая бутылочка... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8047
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Получается у вас дешевле. На фото цена в рублях. :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Получается у вас дешевле.

Нет, не так.
Чтобы сравнивать, это должны быть одни фирмы производители
Может ты купил сок из Африки, а Дракон из Китая.
.
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