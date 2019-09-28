alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2282





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5072

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: drakon:



Не знаю что и сказать.

Сам то не был, хотя находился в метрах пятьсот от центра.

Видел пенсионеров, катили на тележке мешок картошки.

Народ душой отдохнул, до обеда дождя не было. Так что полезное мероприятие.