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§ NG.kz
Погода не порадует в выходные дни жителей Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36835
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождь, мокрый снег, заморозки по ночам и довольно сильный холодный ветер - все это обещают синоптики на субботу и воскресенье. Но надежда на бабье лето появляется в первые октябрьские дни.
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§ alex_60
Re: Погода не порадует в выходные дни жителей Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне такая погода наоборот нравится.
Дождь, тучи.
Смотришь в окно, думаешь о вечном.
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