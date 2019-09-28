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§ NG.kz
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36835
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время там также будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Новые полицейские посты появятся в Казахстане///
///МВД планирует установить///

планирование и появление разные вещи.
туалеты тоже на трассах планировали,
картинки красивые показывали.
и где эти туалеты?
да и у нас эти здания, или как их назвать,
в городе уже стоят кстати.
в центре, на Карбышева. где то еще наверное, не видел просто.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 09:23]
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§ alex_60
Re: Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал сейчас по Абая, здание там в Кжби,
Надпись ПОЛИ ИЯ. Букву Ц оторвали.
Так понял не определились они пока, за белых они или за красных.
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§ Vital
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8047
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Наоборот. Определились. Поехали за новой буквой "С".))
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§ Гога
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.09.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я тут людей в погонах не вижу совсем ?!Ну если только на мероприятиях . Да иногда гаишники проедут .Но очень редко . И несмотря на это - могу спокойно гулять допоздна , сам удивляюсь .Да и будок таких не видел . Колхозный рынок закрывается - овощи ,фрукты накрываются пологами - и до утра стоят . Конечно , и забор , и охрана есть .

[Исправлено: Гога, 28.09.2019 - 11:01]
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А я тут людей

Где тут?
В тайге, на луне, на северном полюсе?
Геолокацию свою сообщите.
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю некоторых Уехавших.
Сидят тут на форуме,
а свои координаты боятся
сказать.
Боятся чего то.
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