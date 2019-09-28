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§ NG.kz
В Шамалгане начали работы по строительству путепровода через железнодорожные пути
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36835
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На станции Шамалган Алматинской области начались работы по строительству нового пешеходного перехода через железную дорогу, в том месте, где поезд "Алматы-Костанай" врезался в пассажирский автобус.
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§ Vital
Re: В Шамалгане начали работы по строительству путепровода через...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8047
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.09.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поезд сбил же не пешеходов а автобус. Там проблемные Т-образные перекрёстки с обоих сторон, наверно нужно устанавливать умные свертофоры. Пешеходы тут не причём, 200 лямов в некуда. Бурная деятельность походу? А завтра опять какой нибудь автомобиль зажмет на переезде.
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