Гога Новые полицейские посты появятся в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1200

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:56 А я тут людей в погонах не вижу совсем ?!Ну если только на мероприятиях . Да иногда гаишники проедут .Но очень редко . И несмотря на это - могу спокойно гулять допоздна , сам удивляюсь .Да и будок таких не видел . Колхозный рынок закрывается - овощи ,фрукты накрываются пологами - и до утра стоят . Конечно , и забор , и охрана есть .



[Исправлено: Гога, 28.09.2019 - 11:01]