alex_60 Новые полицейские посты появятся в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5064

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:19 ///Новые полицейские посты появятся в Казахстане///

///МВД планирует установить///



планирование и появление разные вещи.

туалеты тоже на трассах планировали,

картинки красивые показывали.

и где эти туалеты?

да и у нас эти здания, или как их назвать,

в городе уже стоят кстати.

в центре, на Карбышева. где то еще наверное, не видел просто.



[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 09:23]