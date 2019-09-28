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§ NG.kz
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время там также будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Новые полицейские посты появятся в Казахстане///
///МВД планирует установить///

планирование и появление разные вещи.
туалеты тоже на трассах планировали,
картинки красивые показывали.
и где эти туалеты?
да и у нас эти здания, или как их назвать,
в городе уже стоят кстати.
в центре, на Карбышева. где то еще наверное, не видел просто.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 09:23]
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