pro100tak Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного... #5





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 04:25 в управление 0,1% доли участия.

Пара мыслишек. Проекты законов у нас готовят обычно наши доблестные клерки, закончившие, как правило, наши не менее доблестные вузы. При чем они это вряд ли умеют придумать. Читают ли их должным образом в готовивших ЭТО министерствах какие-то замы, директора (якобы уже не наши, а болашак) и выше - Икс3. Потом эти законопроекты поступают в еще более добл. парламент. Потом все по накатанной - законы принимаются, далее поправляются, при чем в буквальном смысле толстеют на кучу допов и поправок. Потом адвокат робко пытается что-то обосновать техническими нюансами (потому что даже вроде типа профи не разберется, учитывая еще и вопросы по их профпригодности). Далее уже судья предлагает разобраться, пытается понять, что там и как. Естественно, все эти юриспруденты будут искать прецеденты, так называемую судебную практику. А нет ее, думаю. И что дальше? Законы же у нас, в основной массе, принимались не для всех и не навсегда. Та или иная редакция, те или иные правки - в другом мире обозначается словом лобби.