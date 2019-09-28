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§ NG.kz
Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе, тепло поблагодарили в Костанайском облздраве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.09.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айя Доненбаева, медицинская сестра детской областной больницы, в течение 7 минут проводила реанимационные мероприятия мужчине с инсультом. 22 сентября родные везли его из Рудного в Костанай, по дороге состояние больного ухудшилось, он впал в состояние клинической смерти.
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§ elektron
Re: Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3582
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит//
Вот когда врачи будут получать как юристы, то может что то и изменится.
Хотя для медсестры на такси из Лисаковска в Костанай?
Но не важно, всё равно молодец, спасённая жизнь не имеет цены.
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