elektron Re: Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3582

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:11 //- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит//

Вот когда врачи будут получать как юристы, то может что то и изменится.

Хотя для медсестры на такси из Лисаковска в Костанай?

Но не важно, всё равно молодец, спасённая жизнь не имеет цены.