elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #2686





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3582

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:50 Цитата: abaika95:

Чет скучная пятница на новости

Ну почему скучная? Вон пенсионерам проезд бесплатный на один день сделают и по другим направлениям скидки. Разве не хорошая новость?

У нас например проездные есть, после 19.00 (в будни), а так же в выходные и праздничные дни (целый день),можешь вдвоём по ним ездить и не только по городу. Конечно в Канадах и Казахстанах с низкой плотностью населения практически невозможно.

Продолжите плиз!



[Исправлено: elektron, 27.09.2019 - 13:52]