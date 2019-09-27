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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тулуп не одевают,а надевают.


а,ну да, раз кони костюмы надели,
то и ты тулуп надел.
или по другому ты одел себя.
ну или кто-то тебя одел .
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну или кто-то тебя одел .

Алекс, я утром был в Аптеке,
лекарства на месте небыло.
Молоденькая аптекарша - заказала.
И спрашивает меня, вам домой их
привезти. Я ей ответил, что я
ещё сам - могу. Приехать.
Так что одевать меня не нада. Сам могу...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И спрашивает меня, вам домой их привезти

Да, насчёт привезти,
Видел привозят. .
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.09.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вчера купил 2 миниобогревателя.Хватит для обогрева 84 кв. метров.

Дракоша,ну куда 2 штуки
У вас же 10 кв площади жилой :-P :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У вас же 10 кв площади жилой

У меня 64 квадрата, с кухней... :lol: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

И с сараем и огородом?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так ты фото то раньше давал.
Помним.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И с сараем и огородом?

И ближайшим, за забором,
бауэрским полем... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня 64 квадрата

Запятую забыл поставить.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ближайшим, за забором, бауэрским полем.

Тоже десять гектаров.
Где то это я уже слышал.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я тапочки из Германии привозил

Вижу хорошие, тёплые. Подари их Лилли.

А то она говорит,что у неё нет
тёплых башмаков... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 27.09.2019 - 21:21]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ты видишь, если тридцать лет назад
Ты гусей в Тарановке гонял.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2019 - 21:08]
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4010
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.09.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракошик,почему у тебя репертуар стал вяловатый. :-(
Раньше чем трапезничал,куда выгуливался показывал,просрочку и т.д.
Не филонь :lol: :lol: :lol:
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