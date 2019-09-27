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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чет скучная пятница на новости

Ну почему скучная? Вон пенсионерам проезд бесплатный на один день сделают и по другим направлениям скидки. Разве не хорошая новость? ;-)
У нас например проездные есть, после 19.00 (в будни), а так же в выходные и праздничные дни (целый день),можешь вдвоём по ним ездить и не только по городу. :lol: Конечно в Канадах и Казахстанах с низкой плотностью населения практически невозможно. ;-)
Продолжите плиз!

[Исправлено: elektron, 27.09.2019 - 13:52]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3303
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3303
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Конечно в Канадах

У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.09.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
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