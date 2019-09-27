Yorik Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 685

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:14 Что же все-таки толкает людей на эти ярмарки? Где тут цены "на 15-20% ниже"?

Молоко 210 за литр - так в любом магазине у дома ДЕП 2,5% стоит 205-210 тнг.

Лук по 55-60 и на Складской, и на базаре, в магазинах не знаю.

Картофель - на Складской по 60.

Мед - 1460, вчера буквально брал.

Яйцо - 230 в магазине возле дома.

Что дешевле-то, зачем туда идти?