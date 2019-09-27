NG.kz Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:43 В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.

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