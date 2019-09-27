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≡ Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ярмарку поступили заявки от 111 предпринимателей на реализацию 130 т продукции: 7,5 т круп, 33 т картофеля и овощей и 25,6 т мяса. На ярмарку привезут 49,5 т продуктов из стабилизационного фонда.
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§ alex_60
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное и ЛК будет в продаже.
в списке нет.
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§ drakon
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в списке нет.

Алекс, это что?... :lol: :-o
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§ alex_60
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это что?..


это то что всегда обсуждалось в теме ярмарки.
да и не только в ней.
на плече ее носят.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2019 - 13:35]
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§ Yorik
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Yorik


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Сообщений: 685
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.09.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же все-таки толкает людей на эти ярмарки? Где тут цены "на 15-20% ниже"?
Молоко 210 за литр - так в любом магазине у дома ДЕП 2,5% стоит 205-210 тнг.
Лук по 55-60 и на Складской, и на базаре, в магазинах не знаю.
Картофель - на Складской по 60.
Мед - 1460, вчера буквально брал.
Яйцо - 230 в магазине возле дома.
Что дешевле-то, зачем туда идти?
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§ Сыкымы
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Сыкымы


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Сообщений: 990
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Что дешевле-то, зачем туда идти?

Судя по анонсу - мясо.
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