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§ NG.kz
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36827
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проезд куда ?
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скидки на что ?
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* Ольга Колоколова
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)
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§ 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прбовал не получается :-) :-)
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§ abaika95
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)//

Ну зачем же вы так ) может он/она невнимательна) или зрение плохое у человека, приходиться в очках текст читать, а это муторное дело я вам скажу)
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§ 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за поддержку
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§ Гога
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто автор таблицы ??Код:
Enigma» Ольга Генадьевна
- ГенНадьевна.
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* Rexyn
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 162
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.09.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- ГенНадьевна.

исправили, спасибо.
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