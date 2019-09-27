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≡ Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного управления имуществом группы компаний «Иволга»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного управления имуществом группы компаний «Иволга»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом был извещен судья Батырбек КУДАБАЕВ, который ведет уголовный процесс по делу Василия РОЗИНОВА. Согласно ходатайству, договор доверительного управления имуществом, представленный суду, был расторгнут 25 сентября 2019 года.
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§ директор пляжа
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.09.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все правильно часть отжали, а со "своими" долгами пусть сам разбирается. Это по-нашему! Вот тебе и Олжаагро и ксттрейд..
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§ olegggon
Re: Руководитель ТОО «Олжа Агро» расторг договор доверительного...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1017
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.09.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Олжаагро и ксттрейд

А разве ксттрейт не зятю его принадлежит?
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