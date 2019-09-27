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§ NG.kz
Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Александр Глазко 26 сентября найден повешенным в номере гостиницы в Нур-Султане, где он находился по делам службы. Эту информацию подтвердил "НГ" начальник департамента уголовно-исправительной системы Нурболат МУСИН.
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§ 1012
Re: Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нурболат брат мурата мусина ? которого недавно уволили
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