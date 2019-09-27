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§ NG.kz
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проезд куда ?
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§ 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скидки на что ?
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§ Ольга Колоколова
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)
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