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§ NG.kz
Нового акима назначили в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нового акима местному активу сегодня, 27 сентября, представил аким Костанайской области Архимкед Мухамбетов. На эту должность назначен Кайрат Абишев. Ранее он работал акимом Узункольского района.
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§ юля елиссева
Re: Нового акима назначили в Аркалыке
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.09.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//редставил аким Костанайской области Архимкед Мухамбетов//-
за что вы так исковеркали имя сиракузца?
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§ Тимур Гафуров
Re: Нового акима назначили в Аркалыке
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 458
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправили. Спасибо
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