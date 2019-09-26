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§ NG.kz
Цель - сдержать и удерживать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36826
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удерживать цену на формовой хлеб из муки 1-го сорта весом 600 граммов в пределах 80 тенге - такое задание получили акимы городов и районов 23 сентября. В этот день в областном акимате обсуждали механизмы сдерживания цен на социально значимые товары.
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§ abaika95
Цель - сдержать и удерживать
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Доказательства? Есть. Вчера вместе с одним стоял на границе. Он в челяб ехал на самолёт. Откуда знаю? Мы знакомы. отмечать по летел.)))//

Ааааа вот такие доказательства) ну ладно, у меня тоже три знакомых директора есть) вчера в магазине встретил всех троих представляете?)) "за хлебом зашли", говорят эх нам бы на Кипр отдыхать поехать, да денег нехватает да и работать надо,уборка кончилась а еще сколько всякой мороки,зима близко,и заплакали))так и ушли все троем, бочком бочком так, литрушку наверно взяли)

Цитата- // На каждом шагу твердим, какие мы независимые. Везде Тауельсиздык. А тут на тебе, не дадите. Как это так? Вы прекращайте)//

Ну дык геополитика дорогая Змейка вещь сурьезная) Россия тоже вон пыжится что самая независимая страна после Китая в мире, а куды там, загнут буржуины Американские, гайки по сильней, и побежит река РФских чиновников и бизнесменов с Английскими, Испанскими и Бельгийскими паспортами сдаваться) там и посмотрим на фастфудников то)
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§ Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Змея Подколодная


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Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
загнут
Цитата:
побежит

Если бы, да кабы, росли бы в ...е грибы.))) Уж лет, эдак, дцать, одна и та же песня. Побегут, рухнут, сопьются, да все никак. Стояла, стоит, да будет стоять Русь-матушка))) А в сторону фаст фуда - это вы облизывайтесь. У великой Державы другие вкусовые пристрастия)))
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§ abaika95
Цель - сдержать и удерживать
abaika95


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Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Если бы, да кабы, росли бы в ...е грибы.))) Уж лет, эдак, дцать, одна и та же песня. Побегут, рухнут, сопьются, да все никак. Стояла, стоит, да будет стоять Русь-матушка))) А в сторону фаст фуда - это вы облизывайтесь. У великой Державы другие вкусовые пристрастия)))//


Так где Юля-вещательница ярлыков?) тут кремлеботы завелись ) историю подучите уважаемая, что в 19 веке про Самодержавие писали? Что на партийных съездах в 30-ых говорили?) а Русь-матушка все меньше и меньше становиться, теряяет свои владения с каждым столетием) если вы думаете что я злорадствую? то нет, исчезнет Россия, будет швах всем соседним государствам, причем большой, так что "многая лета" жизни старушке

а про вкусовые пристрастия великой державы это вы правы, согласен, Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе)
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§ drakon
Цель - сдержать и удерживать
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе)

Да всякие - жучки,паучки, червячки... :-o :oops:
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* alex_60
Цель - сдержать и удерживать
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акимам городов и районов поставили задачу-
сдерживать цену на хлеб.
а тут на форуме представители акимата выступают против .
что творится.
саботаж налицо.
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§ Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а Русь-матушка все меньше и меньше становиться, теряяет свои владения с каждым столетием)

А с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))
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§ Добринцофф
Re: Цель - сдержать и удерживать
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.09.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%
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§ Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе)

Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат, арабскую письменность запретили. С чего бы это?
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§ abaika95
Цель - сдержать и удерживать
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))//

Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите)

1917 год - потеряны, Польша, Финляндия, южные части Армении(сейчас в составе Турции) северный Иран(да да это была практически часть России) северный Афганистан.

1991 год- 14 республик.........

2002 год- Чечня де юре в составе государства, де факто это отдельная кавказская республика со своей армией, законами, и руководством

2014-вернулся Крым.....
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§ Yorik
Цель - сдержать и удерживать
Yorik


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Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну что ж такое, а ведь была поначалу в Ваших постах претензия на кругозор и знания, даже Таноми52 отмечала.
И такое стремительное скатывание :lol:
Если уж "Русь" и "столетиЯ" - тогда почему с 17-го года? Глубже копнуть не выгодно, картина другая нарисуется? :lol:
А Вы попытайтесь, века с 13-го например, после Орды ;-)
Ну и так, между прочим - 14 республик никогда не входили в состав "Руси" и тем более РФ.
Про Чечню откровенно натягиваете, но это понятно - без такого лукавства совсем куцо аргументы смотрятся, пришлось напрячься, поднатянуть :lol:
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§ Yorik
Цель - сдержать и удерживать
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%

Вроде же недавно, летом поднимали?
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§ arman_kst
Re: Цель - сдержать и удерживать
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже подорожало, хм. Просто когда покупал посл.раз, он стоил 70 тенге.
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§ Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6729
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вроде же недавно, летом поднимали?

Месяца два назад
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§ Дантист
Цель - сдержать и удерживать
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.09.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это несбыточные мечты. Они и уголь обещали снижать и сдерживать, а толку? Цена 1 тн от 10 до 20 тыс как была, так и осталась.
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