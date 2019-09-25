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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.09.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Про кого вы?//
Не про вас)

Цитата- // Ты же про акимат не пишешь в каждом посту//

Ну старичка видно акиматовские покусали перед миграцией) да и он то ладно просто про дряную работу того или иного органа писал бы, небыло бы так противно) а то пишет какуюто ересь, по формуле: сбежавшие ****ы очень не любят когда корабль с которого они сбежали, не тонет)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 03:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как можно такую ересь нести. Жалко человека, тратит время На написание бла бла бла. Похоже больше нечем заняться.

Вот это самокритика у экземпляра!
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка тебе ПП чтоль дали. Ну ты зверюга.))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка тебе ПП чтоль дали. Ну ты зверюга.)//

Сам в шоках)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)//

Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


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Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
как нурлыботы работают?

Заказные все по одной схеме работают. Мне интереснее - как их распределяют по сайтам/форумам? По желанию или по разнарядке (как в фильме про Шурика ;-) )? Хочется верить что abaika95 сам выбирал) Иначе надолго его не хватит :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 03:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди!Хочу спросить у вас.Вот переехал в Самару и увидел тараканов,которых лет пятнадцать не встречал.Здесь полно объявлений о травле тараканов,блох и клопов.А как обстоят дела с этими "домашними животными" в Кустанае?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 27.09.19 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Нет у нас тараканов. Даже они сбежали. Иноземцы же. Прусаки!
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