abaika95 Re: Из прошлого извлекать плюсы #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 600

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:22 Цитата - // ?Он вообще в курсе,что Иван Грозный покорил Казань?И вообще Казанское ханство//



Земляк почитай "евразийца" Гумилева, очень умный дядька, лучше видосов с ютюбчика) так вот покорение Казанского и Астраханского ханства как его нам преподносят по факту ни что иное как татарская гражданская война между разными князьками, а Грозный выступил в качестве "братской" помощи лояльныи татарам против не лояльных, ну или чтобы понятней было как Путин помог лояльным Украинцам против не лояльных, и создал буферную зону в виде Донбасса) ну а потом все постепенно забылось и Казань влилась в Московское государство)



Вообще вся история с очернением золотой орды показательна в рамках исторической обиды) ну представте как лет через 300 отделившаяся например Чечня (а Русские княжества как раз на правх современной Чечни в РФ , в золотой орде и существовали)будет рассказывать что царская, советская, федеративная Россия была тюрьма народов и все было в ней плохо) мягко говоря это будет не правдой)



Не согласен я только с одним почему именно только у нас празднуют эту дату?) действительно Узбеки, Киргизы,волжские Татары, Крымские Татары, Башкиры Донские , Кубанские Казаки, Украинцы и в первую очередь Русские ни чуть ни меньше относятся к золотой орде и должны быть ей благодарны за то что она в свое время спасла эти народы и сплатила против поробащения и слияния с западной католической веткой)



Золтая орда это прото Советский союз средних веков можно так сказать) так что этот праздник практически всего СНГшного пространства)