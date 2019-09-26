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§ NG.kz
Из прошлого извлекать плюсы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана сообщил, что в республике будут отмечаться 750-летие Золотой Орды, юбилеи Аль-Фараби и Абая Кунанбаева. Если решение о праздновании дней рождения философа и классика казахской литературы вопросов ни у кого не вызвало, то по поводу положительной роли государства, на обломках которого возникло казахское ханство, мнения оказались неоднозначными. Костанайские историки обсудили предложение отметить 750-летие Золотой Орды.
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§ Ваш земляк
Re: Из прошлого извлекать плюсы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"То, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды, до революции 1917 года ни у кого не вызывало сомнений."
А что только казахи?А узбеки,калмыки,буряты и прочие не при чём?Возникает вопрос - а
точно ли это вещает историк?Или это такой "историк"?
"Мы говорим только о том, что необходимо рассматривать объективно. Если говорить объективно, то Казахское ханство - действительно один из осколков Золотой Орды. Почему сейчас ни одно государство не говорит о Золотой Орде? Потому что ни одного независимого государства, которое было бы наследником Золотой Орды, кроме Казахстана, сейчас нет.!"
Эх,как же хочется быть великими!Когда больше гордится нечем.Ау,Украина!У вас появились конкуренты!
"Если русские полки в 13-м веке воевали за Золотую Орду на Кавказе, то, в свою очередь, татарские полки воевали за Московскую Русь в Прибалтике на стороне Ивана Грозного."
А он точно историк?Он вообще в курсе,что Иван Грозный покорил Казань?И вообще Казанское ханство?Вы ему там расскажите,может,человек до сих пор не в курсе.
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§ abaika95
Re: Из прошлого извлекать плюсы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - // ?Он вообще в курсе,что Иван Грозный покорил Казань?И вообще Казанское ханство//

Земляк почитай "евразийца" Гумилева, очень умный дядька, лучше видосов с ютюбчика) так вот покорение Казанского и Астраханского ханства как его нам преподносят по факту ни что иное как татарская гражданская война между разными князьками, а Грозный выступил в качестве "братской" помощи лояльныи татарам против не лояльных, ну или чтобы понятней было как Путин помог лояльным Украинцам против не лояльных, и создал буферную зону в виде Донбасса) ну а потом все постепенно забылось и Казань влилась в Московское государство)

Вообще вся история с очернением золотой орды показательна в рамках исторической обиды) ну представте как лет через 300 отделившаяся например Чечня (а Русские княжества как раз на правх современной Чечни в РФ , в золотой орде и существовали)будет рассказывать что царская, советская, федеративная Россия была тюрьма народов и все было в ней плохо) мягко говоря это будет не правдой)

Не согласен я только с одним почему именно только у нас празднуют эту дату?) действительно Узбеки, Киргизы,волжские Татары, Крымские Татары, Башкиры Донские , Кубанские Казаки, Украинцы и в первую очередь Русские ни чуть ни меньше относятся к золотой орде и должны быть ей благодарны за то что она в свое время спасла эти народы и сплатила против поробащения и слияния с западной католической веткой)

Золтая орда это прото Советский союз средних веков можно так сказать) так что этот праздник практически всего СНГшного пространства)
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§ Ваш земляк
Re: Из прошлого извлекать плюсы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 03:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот тебе для развития:
https://lenta.ru/articles/2019/09/23/ugra/
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