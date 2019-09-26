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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нормальному человеку собрать в кучу мозги, когда по всем каналам - «Рухани жангыру» в обнимку со среднеказахстанской зарплатой в 186 000 тенге, а дома бабушка 80 лет от роду приносит в семейную копилку больше, чем спец с высшим образованием и стажем?
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§ Ваш земляк
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
мне кажется

Если кажется,креститься надо!Ага,настолько хороша стала,что вы своих любителей полизать вертикаль власти в Россию отправляете.Здесь прославился один такой экземпляр "журналиста",которого на митинге освистали.
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§ Ваш земляк
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько ваших знакомых задержали на улице прогуливающихся в синих футболках или с ватманом только честно?)

Сарказм - это не твоё...
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