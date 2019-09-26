abaika95 Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 600

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:03 Цитата- // ты этот вывод сделал из того что ее постоянно тут гнобят, газеты,сайты закрывают, журналистов садят, убивают?это не уровень журналистики,а уровень отношения государства к прессе//



Это вы Алекс сейчас про Политковскую, Хлебникова и чуть не посаженного Голунова? Или про наши реалии?) у нас я думаю такие негативные моменты уже позади(надеюсь)) а уровень отношения государства к прессе зависит от уровня свободы мнения в обществе, профессионализма и объективности журналистов то есть в Америке на газетную утку уже никто не будет обращать внимания если это напишет рядовая бульварная газетенка, вот если крупное издание таким грешит то даже в своболюбивой Америке начнуться"посадки" и судебные тяжбы,но мы я думаю скоро придем к всеобщему пониманию как и что "можно" писать а что нельзя, не в том плане что кто то должен запрещать ту или иную публикацию, просто в обществе должен выработаться ген "внутреннего цензора" чтобы человек понимал это фейк, это утка это провокация и не кидался на баррикады по чем зря от любого поста в инстаграме) ну пока до этого долековато, добрые друзья и партнеры в мире нам не дадут заскучать)ну и Москва не сразу строилась ) просто я думаю у нас по свободнее с некоторыми моментами в журналистике чем в той же России)