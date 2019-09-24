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≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Кстати,где там Йошка Фишер?

Насколько знаю в США. Цитата:
Ваш земляк:
И эта девочка может ,на этой же волне,стать каким-нибудь правителем.

Это вряд ли, используют и забудут, как вчерашний день.Цитата:
Ваш земляк:
то третий пол вводят

А что делать, если он-они существуют?
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§ alex_60
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Социальные службы Швеции рассмотрят жалобы в отношении родителей экоактивистки Греты Тунберг. В соцслужбу поступило несколько сообщений об обеспокоенности состоянием здоровья 16-летней девушки. Ее родителей обвиняют в издевательстве над ребенком и "нарушении закона об обязательном школьном образовании". В сообщениях указываются такие признаки как видимая усталость и усиление нервных тиков, Ранее Грета Тунберг, страдающая от синдрома Аспергера и синдрома дефицита внимания, выступила на открытии 74 сессии Генасамблеи ООН.//
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§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не моё,из "Московского Комсомольца":
"Но сначала — небольшая справка. Грета больна обсессивно-компульсивным расстройством (неврозом навязчивых состояний). Однако это не помешало ей в 2018 году стать одной из победителей на конкурсе статей о климате, организованном шведской газетой Svenska Dagbladet. После с девочкой связался активист Бу Торен из экологической организации Fossilfritt Dalsland, который и высказал идею, что школьники могли бы начать забастовку против изменения климата… Родители были против пропусков уроков дочерью, но в конце концов смирились. Теперь «школьные забастовки» практикуются в Европе по пятницам вместо занятий. А 23 сентября Грету пригласили с речью в ООН."
Какой человек в здравом уме обратит внимание на речь больного человека?!Тем более в ООН?!Господи,куда катится мир?!
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